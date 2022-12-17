Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:58

21-летний Корнев выиграл 10 км в спринте на этапе Кубка России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Биатлонист Александр Корнев выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе. 21-летний спортсмен прошел дистанцию в 10 км за 24 минуты и 37,9 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым пришел Максим Цветков, уступив победителю 1 секунду. Третьем место у Даниила Серохвостова.

Биатлон. Кубок России

Спринт. Мужчины

Александр Корнев (Удмуртия) — 24:37.9 (0)

Максим Цветков (Санкт-Петербург) +1.0 (0)

Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +4.1 (0)

Биатлон
Даниил Серохвостов
Максим Цветков
0
Читайте также
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Путин заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по СВО
ВС РФ получили комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Мухамедзянова назвал причину, которая не позволила биатлонисту победить на этапе Кубка России

Максим Цветков объяснил свой успех в спринте на Кубке России в Уфе ужином с бабушкой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости