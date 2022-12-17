21-летний Корнев выиграл 10 км в спринте на этапе Кубка России

Биатлонист Александр Корнев выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе. 21-летний спортсмен прошел дистанцию в 10 км за 24 минуты и 37,9 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым пришел Максим Цветков, уступив победителю 1 секунду. Третьем место у Даниила Серохвостова.

Биатлон. Кубок России

Спринт. Мужчины

Александр Корнев (Удмуртия) — 24:37.9 (0)

Максим Цветков (Санкт-Петербург) +1.0 (0)

Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +4.1 (0)