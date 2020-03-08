На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) завершился женский масс-старт. Из-за ситуации с коронавирусом гонка прошла без зрителей.

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Второй стала шведка Ханна Эберг. На третьей позиции немка Франциска Пройсс.

Россиянка Лариса Куклина заняла десятое место. Ее соотечественница Екатерина Юрлова-Перхт на 17-й позиции.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 34.00,8 (1 шт. круг)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,3 (1)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 32,4 (1)

4. Жюстин Бреза (Франция) — 41,3 (3)

5. Доротея Вирер (Италия) — 43,2 (3)

6. Моника Хойниш (Польша) — 43,5 (2)

10. Лариса Куклина (Россия) — 1.21,5 (4)

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.47,8 (4)