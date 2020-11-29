Победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) стала шведка Ханна Эберг.

Второй стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. На третьей позиции еще одна представительница Норвегии Каролин Кноттен. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 18-й позиции.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.01,4 (0)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 23,9 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — 37,8 (0)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 44,9 (0)

5. Мона Брорссон (Швеция) — 50,1 (1)

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 52,5 (1)

18. Светлана Миронова (Россия) — 1.22,8 (1)

26. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.31,9 (1)

28. Ирина Казакевич (Россия) — 1.36,2 (1)

35. Евгения Павлова (Россия) — 1.47,7 (2)

46. Лариса Куклина (Россия) — 2.00,2 (2)

74. Тамара Воронина (Россия) — 2.50,0 (3)