Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что был расстроен новостью о том, что россиянин Евгений Устюгов был уличен в употреблении допинга. Он может быть лишен золота Олимпиады-2014, как и вся российская мужская эстафетная команда.

— Я не знаю всех фактов. Только читал пресс-релиз IBU, — сказал Фуркад в интервью «Матч ТВ». — Главное, что хочу сказать: время для всего этого выбрано совсем неподходящее. Мы на чемпионат мира вроде как приехали. Спорт должен быть на первым месте. И меня все это огорчает.