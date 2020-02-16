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«Время для этого выбрано совсем неподходящее». Фуркад — о новости о допинге у Устюгова

16:40
Мартен Фуркад. Фото AFP
Мартен Фуркад. Фото AFP
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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что был расстроен новостью о том, что россиянин Евгений Устюгов был уличен в употреблении допинга. Он может быть лишен золота Олимпиады-2014, как и вся российская мужская эстафетная команда.

— Я не знаю всех фактов. Только читал пресс-релиз IBU, — сказал Фуркад в интервью «Матч ТВ». — Главное, что хочу сказать: время для всего этого выбрано совсем неподходящее. Мы на чемпионат мира вроде как приехали. Спорт должен быть на первым месте. И меня все это огорчает.

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