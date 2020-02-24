Логинов вернулся в Россию из Италии

Российский биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию с чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС.

Логинов вылетел в Москву поздно вечером в воскресенье. В Италии биатлонист стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович подозревается в транспортировке и распространении допинга. По словам Касперовича, из Москвы спортсмен отправился домой в Саратов. Сам тренер покинет Италию в понедельник утром.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации.