Александр Логинов: «Все шло по плану до 18-го выстрела»

Россиянин Александр Логинов поделился эмоциями после завершения гонки преследование на чемпионате мира. Он ушел на старт первым, но на последнем огневом рубеже допустил промах и завершил гонку третьим.

— На самом деле, сегодня гонка была чуть трудней вчерашней. Все шло по плану до 18-го выстрела. Но я очень рад сегодняшней бронзе. И рад, что это уже вторая моя медаль здесь. Надеюсь, моя форма будет не ухудшаться, а держаться, — сказал Логинов.

Меня сильно спасает жена. У меня каждый час по 3-4 новых видео, где я вижу, как развивается моя дочь. Это только позитив. Могу настраиваться на гонки. Всем я не могу рассказать, как именно меня поддерживает семья. Должны быть какие-то секреты.

Вчерашняя победа меня никак не изменила. Она еще на один день приблизила меня к дому. Все мои мысли о чемпионате мира, а потом — о семье и доме. (Владимир Иванов)