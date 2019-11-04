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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Тимофей Мозгов: «Надеюсь, что вернусь до Нового года»

20:37
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Центровой «Химок» Тимофей Мозгов побывал в редакции «СЭ» и назвал примерные сроки своего возвращения в строй. Российский баскетболист не выходил на площадку с начала прошлого сезона и продолжает восстанавливаться от травмы колена.

— Я не знаю точной даты, но очень надеюсь окончательно восстановиться до Нового года. И набрать игровую форму, а не только физическую. Это будет посложнее. Но надеюсь, до Нового года у меня все же получится это сделать и вернуться. Мне уже давно хочется снова начать играть в баскетбол, — признался Мозгов. (Дмитрий Кузнецов)

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