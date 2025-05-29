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Паскуаль: «Задача «Зенита» взять минимум одну игру в Москве»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (86:70) во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего огромная благодарность нашим фанатам, — отметил наставник сине-бело-голубых. — Два солдаута, отличная атмосфера, качественная игра «Зенита». Мы были в деле от начала и до конца. Соперник всегда был на опасном расстоянии, были моменты, когда наше преимущество составляло всего шесть очков. Но в итоге мы удержали фору, которую завоевали в начале игры и одержали важную победу. Впереди нас ждут два матча в Москве. Наша задача — как минимум взять одну игру в гостях у соперника».

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 1 июня.

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Хавьер Паскуаль
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