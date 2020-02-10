«Химки» победили «Нижний Новгород» и продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» принимали «Нижний Новгород». Подмосковная команда смогла в концовке сломить сопротивление соперника — 98:94.

«Химки» продолжают возглавлять турнирной таблицу чемпионата. У них 1 поражений в 17 встречах.

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«Химки» — «Нижний Новгород» — 98:94 (29:31, 26:20, 22:26, 21:17)

10 февраля. Химки. «БЦ МО».