«Химки» победили «Нижний Новгород» и продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ
21:23
В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» принимали «Нижний Новгород». Подмосковная команда смогла в концовке сломить сопротивление соперника — 98:94.
«Химки» продолжают возглавлять турнирной таблицу чемпионата. У них 1 поражений в 17 встречах.
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«Химки» — «Нижний Новгород» — 98:94 (29:31, 26:20, 22:26, 21:17)
10 февраля. Химки. «БЦ МО».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/