Паскуаль о травме Хантера: «Надеюсь, что ничего серьезного»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (82:78).

«Мы сыграли очень достойно, совершили всего четыре потери, — подчеркнул на пресс-конференции Паскуаль. — Это говорит о нашем настрое, нашей концентрации на этот матч. Поздравляю свою команду, но в первую очередь отмечаю наших болельщиков. Они создали великолепную атмосферу. По всем параметрам сегодня был матч уровня Евролиги. Травма Хантера в начале третьей четверти немного выбила нас из колеи, но я рад, что в концовке мы вновь обрели свою игру. Как его колено? Он может самостоятельно передвигаться. Надеюсь, что ничего серьезного, я оптимист».

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Зенита» Ксавьер Мун и Дуэйн Бэйкон, набравшие по 20 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке.