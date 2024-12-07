Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:39

Паскуаль о травме Хантера: «Надеюсь, что ничего серьезного»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (82:78).

«Мы сыграли очень достойно, совершили всего четыре потери, — подчеркнул на пресс-конференции Паскуаль. — Это говорит о нашем настрое, нашей концентрации на этот матч. Поздравляю свою команду, но в первую очередь отмечаю наших болельщиков. Они создали великолепную атмосферу. По всем параметрам сегодня был матч уровня Евролиги. Травма Хантера в начале третьей четверти немного выбила нас из колеи, но я рад, что в концовке мы вновь обрели свою игру. Как его колено? Он может самостоятельно передвигаться. Надеюсь, что ничего серьезного, я оптимист».

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Зенита» Ксавьер Мун и Дуэйн Бэйкон, набравшие по 20 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
Читайте также
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жбанов о персональной опеке Аврамовича: «Я выиграл эту дуэль»

Гендиректор «Зенита» Церковный прокомментировал победу над ЦСКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости