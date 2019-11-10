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Димитрис Итудис: «Приходится говорить о ситуации, которая требует расследования»

23:02
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что арбитры матча против «Локомотива» (81:72) не объяснили ему причины удаления с площадки.

— Поздравляю команду, ассистентов тренера, всех, кто прикрывал мне спину, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. — Мы показали жесткость, мы выступали против очень хорошего соперника, амбициозного, настроенного увезти победу. При этом мы были лучше на протяжении всего матча и заслужили победу.

К сожалению, нам приходится говорить о ситуации, которая требует расследования, которая требует внимания юристов, спортивных или других. В момент второго технического я говорил с вице-президентом клуба, и это никак не относилось к арбитрам. Не знаю, было ли[у арбитра право давать этот фол. Я обратился за разъяснениями, но никто не ответил. Надо спросить юристов, ведь это было действие против имиджа клуба, против имиджа главного тренера.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18330

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