«Автодор» подписал контракт с игроком из Пуэрто-Рико
21:53
«Автодор» подписал контракт до конца сезона-2020/21 со свингменом сборной Пуэрто-Рико Джианом Клавеллом, сообщает сайт клуба.
26-летний баскетболист имеет опыт выступления в НБА, а также в чемпионатах Испании и Турции.
Прошлый сезон новичок «Автодора» провел в «Бурсаспоре». В 12 матчах чемпионата Турции Клавелл в среднем набирал за игру 18,7 очка, 3,5 подбора, 1,7 передачи и 1,6 перехвата.
Дополнительная информация:
http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4200-gian-clavell-is-avtodor-newcomer