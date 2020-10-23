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«Автодор» подписал контракт с игроком из Пуэрто-Рико

21:53
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«Автодор» подписал контракт до конца сезона-2020/21 со свингменом сборной Пуэрто-Рико Джианом Клавеллом, сообщает сайт клуба.

26-летний баскетболист имеет опыт выступления в НБА, а также в чемпионатах Испании и Турции.

Прошлый сезон новичок «Автодора» провел в «Бурсаспоре». В 12 матчах чемпионата Турции Клавелл в среднем набирал за игру 18,7 очка, 3,5 подбора, 1,7 передачи и 1,6 перехвата.

Дополнительная информация:

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4200-gian-clavell-is-avtodor-newcomer

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