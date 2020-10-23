«Автодор» подписал контракт с игроком из Пуэрто-Рико

«Автодор» подписал контракт до конца сезона-2020/21 со свингменом сборной Пуэрто-Рико Джианом Клавеллом, сообщает сайт клуба.

26-летний баскетболист имеет опыт выступления в НБА, а также в чемпионатах Испании и Турции.

? ДЖИАН КЛАВЕЛЛ — НОВИЧОК «АВТОДОРА» ?

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«Автодор» подписал контракт до конца сезона-2020/21 с 26-летним свингменом сборной Пуэрто-Рико ?? Джианом @clavelito04 КЛАВЕЛЛОМ (193 см, 87 кг), имеющим опыт выступления в @NBA, чемпионатах Испании и Турции.

?https://t.co/M9ZRv1LaLL pic.twitter.com/smNzIvJgVC — BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) October 23, 2020

Прошлый сезон новичок «Автодора» провел в «Бурсаспоре». В 12 матчах чемпионата Турции Клавелл в среднем набирал за игру 18,7 очка, 3,5 подбора, 1,7 передачи и 1,6 перехвата.