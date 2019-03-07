"Юта" обыграла "Нью-Орлеан" благодаря дабл-даблу Гобера

"Нью-Орлеан" на своем паркете проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА (104:114). "Джаз" прервал трехматчевую победную серию "Пеликанс".

В другой встрече "Чикаго" выиграл у "Филадельфии" (108:107).

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Юта" – 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Н: Рэндл (23), Холидэй (16), Дэвис (16)

Ю: Фэйворс (25), Гобер (22 + 13 подборов), Митчелл (22)

"Чикаго" – "Филадельфия" – 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Ч: Лавин (39), Лопес (19), Портер (15)

Ф: Батлер (22), Симмонс (18 + 11 подборов), Редик (15)