Возвращение Стефена Карри после перелома руки ожидается в воскресенье в матче против «Вашингтона»

Разыгрывающий «Голден Стэйта» Стефен Карри вернется на паркет в воскресенье, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, Карри сыграет в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона». Эта встреча станет первой для игрока с конца октября. Тогда, в матче против «Финикса», трижды чемпион НБА и дважды самый ценный игрок регулярного сезона НБА заработал перелом руки.

В текущем сезоне Карри провел лишь 4 матча за «Голден Стейт», набирая 20,3 очка, 6,5 ассиста и 5 подборов в среднем за матч.