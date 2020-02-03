Возвращение разыгрывающего «Голден Стейт» Стефена Карри ожидается в начале марта

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри может вернуться на площадку уже в начале марта, сообщает The Athletic. По информации источника, Карри занимается бросковыми тренировками с повышенной интенсивностью с целью выйти на паркет как можно раньше. Трижды чемпион НБА и дважды самый ценный игрок регулярного сезона лиги сломал руку в начале сезона-2019/20 в матче с «Финиксом», из-за операции баскетболист пропустил уже 3 месяца. В текущем сезоне Карри провел 4 матча за «Голден Стейт», набирая 20,3 очка, 6,5 ассиста и 5 подборов в среднем за матч. «Уорриорз» доходили до финала плей-офф НБА 5 раз подряд, в период с 2015 по 2019 год, однако в сезоне-2019/20 команда из Сан-Франциско имеет показатели в 10 побед и 39 поражений и с очень высокой долей вероятности не отберется в сетку матчей на вылет