Винс Картер объявил о завершении карьеры после 22 сезонов в НБА

Форвард «Атланты» Винс Картер объявил о завершении карьеры. 43-летний баскетболист провел в НБА 22 сезона, с 1998 года.

Картер защищал цвета «Торонто», «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикса», «Далласа», «Мемфиса», «Сакраменто», а в «Атланте» выступал последние два сезона.

По количеству игр в НБА Картер занимает третье место (1541), уступая только Кариму Абдул-Джаббару (1560) и Роберту Пэришу (1611), по количеству очков (25 758) он 19-й.

Картер — единственный баскетболист в истории НБА, выходивший на площадку в четырех десятилетиях — (девяностые, нулевые, десятые и 2020-й). Он ни разу не становился чемпионом лиги, но получил награду новичка сезона, восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, а со сборной США завоевал золото Олимпиады-2000.