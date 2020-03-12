Защитник «Атланты» Винс Картер после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорком» (131:136) поделился мнением о ситуации с коронавирусом. Сезон в НБА был остановлен после положительного теста центрового «Юты» Руди Гобера. Картер проводит последний сезон в лиге.

— Это очень странно, — цитирует Картера Bleacher Report. — Будет странно, если карьера завершится таким образом. Нас проинформировали обо всем. Кажется, сегодня вечером буду думать об этом с мыслями вроде «Боже, это так странно, чувак.

По крайней мере, я забил свой последний бросок. Это будет странное, но крутое воспоминание.