Трогательная речь Леброна Джеймса перед первым матчем после смерти Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступил с речью перед первым матчем «озерников» в НБА после смерти легендарного баскетболиста команды, Коби Брайанта.

26 января 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

LeBron delivered a heartfelt speech to the Mamba.



(via @Lakers)pic.twitter.com/bqzfelBs9k — Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020

— Перед тем, как начать речь, я хочу напомнить имена всех девятерых погибших в катастрофе в прошлое воскресенье, — приводит Bleacher Report слова Джеймса. — Алисса Альтобелли, Джон и Кери Альтобелли, Пэйтон Честер, Сара Честер, Кристина Маузер, Ара Зобаян, Джанна Брайант и Коби Брайант. А теперь... У меня кое-что записано, надеюсь, фанаты «Лейкерс», надеюсь, вы не обидитесь, если я иногда буду читать с бумажки, но все, что я скажу, идет от чистого сердца. Первое, о чем мы всегда думаем — это семья. Я смотрю на трибуны «Стейплз-Центра» и вижу, что все скорбят, у всех разбито сердце. Пережить такие моменты проще всего, оперевшись на плечи близких. Про «Лейкерс» всегда говорили: «Это семья». Всю последнюю неделю, с прошлого воскресенья, я убеждаюсь в этом каждую минуту. Не только игроки, тренерский штаб и организация, мы все — семья. Я знаю, что Коби и Джианна, Ванесса и вся семья Брайант благодарны вам от всего сердца. Сегодня вечером мы чествуем то, как Коби 20 лет проливал кровь, пот и слезы на этой арене. То, как он старался быть настолько великим, насколько это возможно. Мы отдаем дань памяти парню, который пришел в «Лейкерс» в 18, ушел в 38, а потом за 3 года стал, наверное, самым лучшим отцом на свете. Коби — мой брат. Я смотрел на него по телевизору, когда учился в школе, смотрел на него вблизи, когда сам попал в НБА в 18. У нас было много сражений по ходу моей карьеры, но одно у нас точно было общим: желание побеждать и быть великим. Тот факт, что я сейчас здесь, означает для меня многое. Я и мои партнеры по команде хотим продолжить наследие Коби Брайанта не только на этот год, но до тех пор, пока мы можем играть в баскетбол, игру, которую мы все любим. Коби хотел бы именно этого. Коби сказал после последнего матча в лиге: «Мамба ушла». Я бы продолжил эту цитату: «Мамба ушла, но ее не забудут». Ты будешь жить, брат.

Как «Лейкерс» попрощались с Коби. От этих кадров сжимается сердце