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«Оклахома» победила «Сан-Антонио», Гилджес-Александер набрал 32 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Дилан Харпер и Шэй Гилджес-Александер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» на выезлде переиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:104. Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Следующим соперником «Тандер» будет «Денвер» (23 октября), а «Спэрс» сыграют против «Хьюстона» (24 октября).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 104:116 (28:34, 16:31, 36:28, 24:23)

С: Касл (24), Харпер (18), Фокс (14), Вембаньяма (12 + 12 подборов).

О: Гилджес-Александер (32), Маккейн (20), Холмгрен (14), Джейлен Уильямс (12).

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Баскетбол
НБА
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
Шэй Гилджес-Александер
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