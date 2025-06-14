Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: «Гилджес-Александер сегодня показал, кем является»

Главный тренер «Оклахомы» Майк Дэйгнолт прокомментировал игру защитника «Тандер» Шэя Гилджес-Александера в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА с «Индианой» (111:104).

Канадский защитник набрал 35 очков, 15 из них в последние пять минут матча.

«Сегодня он совершенно точно показал, кем является. «Оклахома» сегодня показала волю к победе. Сегодня у нас было несколько неудачных розыгрышей. Можно было легко сдаться, но мы держали соперника на расстоянии 8-10 очков и смогли закрыть их в четвертом четверти», — сказал Дэйгнолт после игры.

Пятый матч в серии состоится 17 июня и начнется в 03:30 по московскому времени.