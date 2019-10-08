«Торонто» победил «Хьюстон», несмотря на 34 очка Хардена

«Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА — 134:129. Встреча состоялась в Сайтаме (Япония). «Ракетчики» вели в 17 очков, но упустили преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 34 очка. У «Торонто» дабл-дабл из 24 баллов и 11 подборов оформил Паскаль Сиакам.

«Торонто» — действующий чемпиона НБА. «Хьюстон» в прошлом сезоне вылетел во втором раунде плей-офф от «Голден Стэйт».

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