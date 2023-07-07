Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:12

Спирс: «Меня постоянно окружают фанаты, но мои охранники не ударили ни одного из них»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Певица Бритни Спирс высказалась об инциденте, случившемся на этой неделе. Ее ударил охранник новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяма.

«Травматические переживания не новы для меня, и я честно делюсь ими. Я не была готова к тому, что случилось со мной прошлым вечером. Я знаю о заявлении игрока, где он упоминает, что я схватила его сзади, но я просто похлопала его по плечу. Затем его охранник ударил меня тыльной стороной руки по лицу не оглядываясь, на глазах у толпы.

Меня постоянно окружают люди. На самом деле, в ту ночь меня окружила группа из не менее чем 20 поклонников. Мои охранники не ударили ни одного из них», — написала Спирс в социальной сети.

 
Бритни Спирс. Охранник Вембаньямы ударил Бритни Спирс, когда певица пыталась сфотографироваться с баскетболистом

 

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
0
Читайте также
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холидэй согласовал контракт с «Хьюстоном»

Мюррэй подписал с «Атлантой» контракт на 120 миллионов долларов
Новости
RSS RSS
Все новости