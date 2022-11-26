«Лейкерс» после возвращения Леброна обыграли «Сан-Антонио»

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«Лейкерс» на выезде выиграли у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:94. «Спэрс» потерпели седьмое поражение подряд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые сыграл после пяти пропущенных встреч из-за травмы. В сегодняшней игре он набрал 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 94:105 (21:33, 20:26, 34:20, 19:26)

С: Джонс (19), Васселл (18), Джонсон (15), Сохан (13 + 10 подборов).

Л: Дэвис (25 + 15 подборов), Джеймс (21), Уокер (18).