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Сегодня, 06:32

«Лейкерс» после возвращения Леброна обыграли «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» на выезде выиграли у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:94. «Спэрс» потерпели седьмое поражение подряд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые сыграл после пяти пропущенных встреч из-за травмы. В сегодняшней игре он набрал 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 94:105 (21:33, 20:26, 34:20, 19:26)

С: Джонс (19), Васселл (18), Джонсон (15), Сохан (13 + 10 подборов).

Л: Дэвис (25 + 15 подборов), Джеймс (21), Уокер (18).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс
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