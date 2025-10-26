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26 октября 2025, 23:46

«Бруклин» уступил «Сан-Антонио», Дёмин набрал три очка

Алина Савинова
Егор Дёмин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на выезде потерпел поражение от «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:118. По ходу игры «Спёрс» вели с разницей в 26 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нетс» Кэмерон Томас, который набрал 40 очков и сделал один подбор. В составе «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал Виктор Вембаньяма — 31 очко, 14 подборов и 4 передачи.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин заработал 3 очка, сделал 4 подбора и одну передачу.

«Сан-Антонио» одержал третью победу в сезоне и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» проиграл все три матча и располагается на предпоследней, 14-й позиции на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)

«Сан-Антонио»: Вембаньяма (31), Харпер (20), Джонсон (19)

«Бруклин»: Томас (40), Портер (16), Клэкстон (10)

26 октября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Баскетбол
БК Бруклин Нетс
Сан-Антонио Спёрс
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