«Сакраменто» одержал первую победу в сезоне

«Сакраменто» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (102:101). Для «Кингз» это первая победа в сезоне, так как первые пять встреч команда проиграла.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Юта» — 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

С: Фокс (25), Хилд )18), Богданович (14).

Ю: Митчелл (24), Конли (19), Богданович (17), Гобер (15 + 16 подборов).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей