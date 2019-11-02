«Сакраменто» одержал первую победу в сезоне
07:31
«Сакраменто» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (102:101). Для «Кингз» это первая победа в сезоне, так как первые пять встреч команда проиграла.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Юта» — 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)
С: Фокс (25), Хилд )18), Богданович (14).
Ю: Митчелл (24), Конли (19), Богданович (17), Гобер (15 + 16 подборов).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...