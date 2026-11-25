Эйкафф возглавил рейтинг новичков на сайте НБА

Разыгрывающий «Сакраменто» Дариус Эйкафф поднялся с третьего на первое место в еженедельном рейтинге новичков, который составляет обозреватель официального сайта НБА Джефф Зиллгитт.

В 17 матчах регулярного чемпионата Эйкафф в среднем набирает 24,6 очка, делает 7,2 передачи и 3,4 подбора. Он лидирует среди дебютантов лиги по средней результативности и количеству передач за игру. «Сакраменто» выбрал баскетболиста под седьмым номером на драфте НБА-2026.

Второе место в рейтинге сохранил Кэмерон Бузер из «Мемфиса» (16,6 очка, 9,2 подбора и 5,3 передачи за матч). Третьим стал форвард «Вашингтона» Эй Джей Дибанца (16,7 очка, 7,2 подбора и 3,1 передачи). Лидер предыдущего рейтинга Яксель Лендеборг из «Голден Стэйт» опустился на четвертое место. Пятерку замкнул центровой «Оклахомы» Адай Мара.