Профсоюз игроков НБА отклонил предложенную дату начала нового сезона

Профсоюз игроков провел переговоры с НБА по поводу деталей возобновления текущего сезона и начала следующего, сообщает Hoops Rumours.

Даты старта тренировочного сбора 10 ноября и начала регулярного сезона 1 декабря были одними из самых обсуждаемых деталей. Лига надеется начать сезон-2020/2021 потому, что это позволит завершить финал следующего года до начала Олимпийских игр в Токио.

Тем не менее, поскольку финал НБА этого года может состояться уже 12 октября, у некоторых игроков может быть меньше месяца до старта следующего сезона. Таким образом, профсоюзом эти предложенные даты сезона-2020/2021 были сочтены предварительными и будут пересмотрены.