Документальный сериал канала ESPN «Последний танец», посвященный легенде НБА Майклу Джордану и его «Чикаго» — самый популярный документальный фильм в мире. Об этом сообщает исследовательская фирма Parrot Analytics

«Последний танец» обогнал «Короля тигров» от Netflix. В США сериал о Джордане занял на неделе 11-е место. «Король тигров» был одним из самых популярных сериалов на Netflix в первом квартале года, а «Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом в истории ESPN.