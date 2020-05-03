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«Последний танец» — самый популярный документальный фильм в истории ESPN

05:15
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Документальный сериал канала ESPN «Последний танец», посвященный легенде НБА Майклу Джордану и его «Чикаго» — самый популярный документальный фильм в мире. Об этом сообщает исследовательская фирма Parrot Analytics

«Последний танец» обогнал «Короля тигров» от Netflix. В США сериал о Джордане занял на неделе 11-е место. «Король тигров» был одним из самых популярных сериалов на Netflix в первом квартале года, а «Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом в истории ESPN.

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