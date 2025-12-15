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15 декабря 2025, 17:55

Отец Дёмина: «Весь жизненный ритм Егора завязан на спорте. Когда появляется возможность, делаем групповой семейный звонок»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владимир Дёмин, отец игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, как поддерживает связь с сыном.

«Мы постоянно на связи с ним, переписываемся — и перед матчами, и после, — сказал Владимир Дёмин. — Весь его жизненный ритм завязан вокруг спортивной составляющей — отдых, восстановление, игры, концентрация. Стараемся не дергать его лишний раз звонками, используем его удобное время. Когда у него появляется возможность, делаем групповой звонок, разговариваем семьей».

19-летний россиянин в 23 матчах сезона-2025/26 в среднем набирает 8,5 очка, делает 3,2 подбора и 3,5 передачи.

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Баскетбол
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
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