"Портленд" переиграл "Оклахома-Сити" в 5-м матче 1/8 финала НБА (118:115). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард, набравший 50 очков. "Трэйл Блейзерс" выиграл серию со счетом 4-1.

В четвертьфинале "Портленд" сыграет с победителем серии "Денвер" - "Сан-Антонио", счет в которой 3-2.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Портленд" - "Оклахома-Сити" - 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)

П: Лиллард (50), Макколлум (17), Харклесс (17).

О: Джордж (36), Уэстбрук (29 + 11 подборов + 14 передач), Шредер (17).

Счет в серии: 4-1.