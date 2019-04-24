"Портленд" переиграл "Оклахома-Сити" в 5-м матче 1/8 финала НБА (118:115). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард, набравший 50 очков. "Трэйл Блейзерс" выиграл серию со счетом 4-1.
В четвертьфинале "Портленд" сыграет с победителем серии "Денвер" - "Сан-Антонио", счет в которой 3-2.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Портленд" - "Оклахома-Сити" - 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)
П: Лиллард (50), Макколлум (17), Харклесс (17).
О: Джордж (36), Уэстбрук (29 + 11 подборов + 14 передач), Шредер (17).
Счет в серии: 4-1.