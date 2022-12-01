Уильямсон оформил дабл-дабл в победном матче «Нью-Орлеана» против «Торонто»
«Оклахома-Сити» переиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:111.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 119:111 (32:35, 28:42, 28:19, 31:15)
О: Уильямс (27), Дорт (23), Мэнн (16), Гидди (14 + 14 подборов).
С: Васселл (25), Джонсон (19), Джонс (15), Лэнгфорд (14).
«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 126:108 (40:29, 34:18, 28:31, 24:30)
Н: Уильямсон (33 + 10 подборов), Мерфи (26), Валанчюнас (16 + 13 подборов),.
Т: Трент (35), Сиакам (23), Ануноби (12).
«Миннесота» — «Мемфис» — 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29)
Мин: Эдвардс (29), Науэлл (24), Расселл (15 + 10 передач).
Мем: Морэнт (24), Джарен Джексон (16 + 11 подборов), Родди (13), Джонс (13).
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