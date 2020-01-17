«Нью-Орлеан» обыграл «Юту», «Бостон» уступил «Милуоки»

«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (122:121). В других встречах «Нью-Йорк» уступил «Финиксу» (98:121), «Милуоки» выиграл у «Бостона» (128:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 128:123 (36:20, 40:38, 30:29, 22:36)

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 98:121 (32:25, 20:33, 27:32, 19:31)

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 122:121 ОТ (25:28, 31:21, 31:42, 35:31, 16:10)

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