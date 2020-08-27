НБА проведет экстренное совещание из-за ситуации с бойкотом

В ближайшее время руководство НБА проведет совещание в связи со сложившейся ситуацией. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

NBA players have called for a meeting tonight in Orlando to determine next steps, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

Сообщается, что на встрече, которая пройдет в Орландо, представители лиги определят дальнейшие шаги. Ранее стало известно, что все матчи игрового дня отменены из-за бойкота команда. Игроки выразили свой протест в связи с очередным случаем со стрельбой полицейских в афроамериканца.

Игроки «Милуоки» отказались выходить на матч с «Орландо», после чего их примеру последовали и соперники. Не состоятся и два других матча игрового дня: «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лейкерс» — «Портленд».

Инцидент произошел 24 августа в городе Кеноша. На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).

На видео можно услышать семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.