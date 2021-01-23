НБА отменила технический фол Грина за крики на партнера

НБА аннулировала техническое замечание форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину, сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к лиге.

Грин получил два технических фола в матче с «Нью-Йорком» (104:119). Второй был показан игроку «Уорриорз» за крики в адрес своего партнера Джеймса Уайзмана. Один из судей решил, что Грин ругался в адрес рефери и наказал баскетболиста. Лига признала ошибку арбитра и отменила его решение.

«Голден Стэйт» выиграл 8 матчей регулярного сезона НБА при 7 поражениях. Команда занимает 9-е место в западной конференции.