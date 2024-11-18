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Сегодня, 02:04

«Финикс» уступил «Миннесоте», Букер набрал 44 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Миннесоте» со счетом 117:120.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 44 очка. У форварда «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл 35 очков.

«Финикс» с 9 победами в 14 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 8 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Финикс» — 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)

17 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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