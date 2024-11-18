«Финикс» уступил «Миннесоте», Букер набрал 44 очка

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Миннесоте» со счетом 117:120.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 44 очка. У форварда «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл 35 очков.

«Финикс» с 9 победами в 14 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 8 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Финикс» — 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)

17 ноября. Миннеаполис. «Target Center».