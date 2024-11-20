«Денвер» победил «Мемфис», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Денвер» на выезде переиграл «Мемфис» в матче Кубка НБА — 122:110. Разыгрывающий защитник «Наггетс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 12 очков, 10 подборов и 13 передач.

В другом матче «Даллас» одержал победу над «Нью-Орлеаном» -132:91. Разыгрвающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

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«Мемфис» — «Денвер» — 110:122 (24:31, 33:37, 20:24, 33:30)

М: Альдама (28 + 11 подборов), Джарен Джексон (19), Пиппен (16).

Д: Дж. Мюррэй (27), Портер (24 + 10 подборов), К. Браун (19), Уотсон (15), Уэстбрук (12 + 10 подборов + 13 передач).

Мемфис. «FedExForum».

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)

Д: Дончич (26), Томпсон (19), Ирвинг (18), Маршалл (15).

Н: Мерфи (19), Ингрэм (17), Грин (14), Эрл (1).

Даллас. «American Airlines Center».