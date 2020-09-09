«Майами» вышел в полуфинал НБА, обыграв «Милуоки»

«Милуоки» проиграл «Майами» в пятом матче четвертьфинальной серии НБА (94:103). «Хит» выиграл серию — 4-1.

Форвард «Майами» Джимми Батлер оформил дабл-дабл — 17 очков и 10 подборов. Самым же результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон — 23 очка.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

«Милуоки» — «Майами» — 94:103 (28:19, 18:33, 19:21, 29:30)

Мил: Миддлтон (23), Дивинченцо (17), Лопес (15 + 14 подборов).

Май: Батлер (17 + 10 подборов), Драгич (17), Джей Краудер (16).

Счет в серии: 1-4.