«Нью-Йорк» обыграл «Майами». Рэндл набрал 43 очка

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«Майами» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:122. «Никс» одержали восьмую победу подряд.

В других встречах «Чикаго» потерпел поражение от «Финикса» (104:125), «Оклахома» разгромила «Юту» (130:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Финикс» — 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)

Ч: Дерозан (31), Лавин (27), Вучевич (13).

Ф: Букер (35), Окоги (25), Дюрант (20).

«Майами» — «Нью-Йорк» — 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)

М: Батлер (33), Хирро (29), Адебайо (18), Калеб Мартин (14).

Н: Рэндл (43), Брансон (25), Куикли (21), Барретт (17).

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)

О: Уиггинс (27), Уильямс (20), Дорт (19), Гидди (18 + 13 передач), Джо (17).

Ю: Маркканен (20 + 10 подборов), Фонтеккьо (16), Олиник (15).