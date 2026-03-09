«Майами» выиграл у «Детройта», у Голдина два подбора

«Майами» победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:110.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм — у него 26 очков и 10 передач. Российский форвард «Хит» Владислав Голдин отметился двумя подборами.

«Майами» выиграл пятый матч подряд. Он занимает шестое место в таблице Восточной конференции (36-29). «Детройт» (45-18) располагается на первом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Детройт» — 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)

М: Хирро (25 очков), Адебайо (24), Жакез (19)

Д: Каннингэм (26 + 10 передач), Дюрен (24), Стюарт (14)

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