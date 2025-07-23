Лукич пожелал удачи Демину и Голдину в НБА

Главный тренер сборной России Зоран Лукич в интервью «СЭ» высказался о Егоре Демине и Владе Голдине, которые постараются закрепиться в составах клубов НБА.

— Следили за выступлениями Егора Демина и Влада Голдина в Летней лиге НБА?

— Смотрел не только матчи Летней лиги, но и драфт.

— Что скажете о ребятах?

— С моей стороны некорректно давать им какие-то оценки. Это должны делать тренеры и руководители их клубов. Просто хочу пожелать обоим удачи. Получить свою роль в команде и обойтись без повреждений.