«Лейкерс» обыграли «Оклахому» в матче НБА

«Лейкерс» дома победили «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 27 очков. У гостей больше всего очков набрал Джейлен Уильямс — 25.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» находится на второй строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Оклахома» — 112:105 (27:26, 23:24, 34:26, 28:29)

16 января. Лос-Анджелес.