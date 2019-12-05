«Лейкерс» обыграли «Юту», Митчелл набрал 29 очков

«Юта» на своем паркете уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (96:121). Для «Джаз» это третье поражение кряду.

В другой встрече «Даллас» дома переиграл «Миннесоту» (121:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)

Д: Пауэлл (24), Дончич (22), Порзингис (19).

М: Уиггинс (26), Таунс (26), Ковингтон (22).

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 96:121 (26:34, 21:31, 28:29, 21:27)

Ю: Митчелл (29), Богданович (23), Гобер (13 + 10 подборов).

Л: Дэвис (26), Джеймс (20 + 12 передач), Рондо (14 + 12 передач).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей