«Лейкерс» обыграли «Юту», Митчелл набрал 29 очков
07:24
«Юта» на своем паркете уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (96:121). Для «Джаз» это третье поражение кряду.
В другой встрече «Даллас» дома переиграл «Миннесоту» (121:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)
Д: Пауэлл (24), Дончич (22), Порзингис (19).
М: Уиггинс (26), Таунс (26), Ковингтон (22).
«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 96:121 (26:34, 21:31, 28:29, 21:27)
Ю: Митчелл (29), Богданович (23), Гобер (13 + 10 подборов).
Л: Дэвис (26), Джеймс (20 + 12 передач), Рондо (14 + 12 передач).
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