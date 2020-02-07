«Лейкерс» могут подписать Джей Ара Смита, его пригласят на просмотр на следующей неделе

«Лейкерс» могут подписать защитника Джей Ара Смита, сообщает Bleacher Report.

По информации издания, «озерники» хотят пригласить 34-летнего защитника, находящегося на рынке свободных агентов с лета 2019 года, на просмотр на следующей неделе, чтобы оценить его текущие кондиции.

С 2015 по 2018 год Смит выступал в «Кливленде» вместе с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, они вместе выигрывали чемпионский титул в 2016 году. В заявке «Лейкерс» находится 15 баскетболистов, это максимальное количество игроков. Для того, чтобы подписать Коллисона, «озерникам» придется отчислить кого-то из нынешних членов команды, поскольку рынок обменов закрылся 6 февраля.