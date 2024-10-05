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«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» в предсезонном матче, Бронни Джеймс набрал 2 очка

Руслан Минаев
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«Лейкерс» уступили «Миннесоте» в предсезонном матче НБА — 107:124.

Самыми результативными игроками у «озерных» стали Далтон Кнект и Остин Ривз — по 16 очков. У «Тимбервулвз» — 22 очка набрал Джош Минотт.

Сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс дебютировал за «Лейкерс» — 2 очка, 1 подбор и 1 передача (1 из 6 реализованных бросков с игры).

7 октября «Лейкерс» сыграют с «Финиксом», «Миннесота» встретится с «Филадельфией» 12 октября.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Бронни Джеймс
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