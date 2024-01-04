Дабл-дабл Дэвиса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами»
«Лейкерс» дома уступили «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:110.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Баскетболист сделал дабл-дабл — на его счету также 17 подборов.
«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Майами» — 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)
Л: Дэвис (29 + 17 подборов), Ривз (24), Кристи (14)
М: Хирро (21), Хакес (16), Адебайо, Йович (оба — 15)
4 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»
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