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Сегодня, 08:55

Дабл-дабл Дэвиса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лейкерс» дома уступили «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:110.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Баскетболист сделал дабл-дабл — на его счету также 17 подборов.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Майами» — 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)

Л: Дэвис (29 + 17 подборов), Ривз (24), Кристи (14)

М: Хирро (21), Хакес (16), Адебайо, Йович (оба — 15)

4 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»

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