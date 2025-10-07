Баскетбол
Сегодня, 00:05

Леброн Джеймс анонсировал крупное объявление: «Решение всех решений»

Алина Савинова

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил о предстоящем анонсе, намекнув на «Второе решение».

В своих соцсетях 40-летний баскетболист опубликовал видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени [19.00 по мск]».

На видео Джеймс сидит на стуле на съемочной площадке. В 2010 году американец в похожей обстановке в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение» объявил о переходе из «Кливленда» в «Майами».

Фанаты предполагают, что в этот раз Джеймс сообщит о последнем сезоне в карьере.

Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, он также четыре раза признавался самым ценным игроком финала НБА и четырежды — самым ценным игроком лиги. Американец — рекордсмен по количеству участий в матчах всех звезд НБА (20).

