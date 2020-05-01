Леброн показал логотип нового фильма про баскетбол
06:31
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новое видео в Twitter. Баскетболист показал кепку с логотипом нового фильма «Космический джем 2». Картина получила подзаголовок «Новое наследие».
2021! ??? pic.twitter.com/4pljFlGtvr— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020
«Космический Джем» — фильм 1996 года об игре в баскетбол Багза Банни и его друзей против космических захватчиков. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан. «Космический Джем-2» должен выйти на экраны в 2021 году.