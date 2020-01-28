Леброн говорил с Брайантом по телефону накануне трагедии

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс говорил по телефону с погибшей легендой «озерников» Коби Брайантом в субботу, накануне трагедии, сообщает в своем Twitter инсайдер Шэмс Чарания. Это произошло после того, как Леброн обошел Коби в списке лучших снайперов в истории НБА.

Несколько игроков «Лейкерс» услышали голос Брайанта — это их последнее воспоминание о нем.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».