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Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА

08:25
Леброн Джеймс. Фото Twitter
Леброн Джеймс. Фото Twitter
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству игр в плей-офф НБА. Третий матч финала Западной конференции против «Денвера» (106:114) стал для Джеймса 252-м в плей-офф.

35-летний баскетболист обогнал по этому показателю легендарного форварда «Сан-Антонио» Тима Данкана. Лидером по количеству матчей в плей-офф НБА является разыгрывающий Дерек Фишер (259).

Следующий матч серии «Лейкерс» — «Денвер» состоится 25 сентября, начало — в 4.00 (мск). Счет в серии — 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

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