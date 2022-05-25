Лавин перенес операцию на колене
Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин успешно перенес операцию на левом колене, сообщает NBC Sports. 27-летний американец был прооперирован в Лос-Анджелесе во вторник.
Лавмин получил травму колена в середине января. Несмотря на повреждение, он решил отложить операцию до конца сезона.
Стоит отметить, что 1 июля баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
В регулярном чемпионате НБА Лавин сыграл 67 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи.
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